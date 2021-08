국민의힘 한무경 "권익위에 유감, 여야 동수 끼워맞추기식 조사 결과"

[아시아경제 박철응 기자] 한무경 국민의힘 의원은 "권익위의 농지법 위반 의혹 발표에 우선 유감을 표명한다"면서 "여야 동수를 맞추기 위한 끼워맞추기식 조사 결과"라는 입장을 24일 밝혔다.

그는 "농지법 위반 의혹을 받는 토지는 2004년, 2006년에 매입한 땅"이라며 "권익위는 농지법 위반 의혹을 발표하기 전 ‘경작 여부’와 ‘농지 형상’ 등을 현장을 직접 방문하여 조사했어야 하나, 전혀 그러한 과정없이 결정했다"고 했다.

그러면서 "최근 민주당 모 의원의 농지법 위반 공소시효 도과를 볼 때, 본인 건은 민주당 의원보다 훨씬 과거 시점에 매입한 것이다. 당연히 공소사실 도과 결정이 날 가능성이 크다는 것을 권익위도 인지하고 있음에도 여야 동수를 맞추기 위한 끼워맞추기식 조사 결과"라고 주장했다.

한 의원은 "무혐의 수사 결과로 이번 권익위의 조사가 얼마나 부실하게, 주먹구구식으로 이뤄졌는지도 몸소 증명해 보이겠다"고 했다.

