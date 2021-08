[아시아경제 이민지 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 3,390 전일대비 200 등락률 +6.27% 거래량 1,249,949 전일가 3,190 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 일성건설, 520억원 규모 채무보증 결정임상 3상 결과 “성공적”! 내일 바로 갑니다! 상상 이상! 800억 잭팟 터진 ‘ㅇㅇㅇ’ 입수! 확실하게 갑니다! close 은 542억원 규모로 캄보디아 48번국도 개보수 사업을 수주했다고 24일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 15.89%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr