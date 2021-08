[아경 여론조사] 野, 윤석열·홍준표 오르고 최재형 하락

[아시아경제 이현주 기자] 보수 야권에선 홍준표 국민의힘 의원의 지지율이 꾸준히 상승하고 있다.

보수 야권 대선 후보 적합도를 묻는 조사에서 윤석열 전 검찰총장이 28.8%로 지지율이 가장 높았고 이어서 홍준표 의원 22.1%, 유승민 전 의원 10.8%, 최재형 전 감사원장 6.4%, 안철수 국민의당 대표 5.8%, 원희룡 전 제주도지사 3.2%, 하태경 의원 2.7%, 윤희숙 의원 2.3% 순으로 나타났다. 그외 인물 2.8%, 없음 9.5%, 잘 모름 2.8%였다.

윤 전 총장은 하락 추세가 멈추고 상승세로 돌아선 반면 최 전 원장은 지난 8월 1주차 대비 2.7%포인트 하락했다.

홍 의원의 경우 같은 기간 대비 4.8%포인트 상승하며 윤 전 총장(4.5%포인트) 보다 상승폭이 컸다. 국민의힘 지지층만 놓고 볼 땐 윤 전 총장 지지율이 59.4%로 홍 의원(14.2%)에 비해 크게 앞섰지만 홍 의원은 더불어민주당(30.5%)과 열린민주당(31.8%) 지지자들로부터 상대적으로 높은 지지를 받았다.

