정청래, 국민의힘 '투스톤' 갈등에 "정치궁합이 꽝..콩가루 집안은 항상 시끄럽다"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 내 윤석열 대선 예비후보와 이준석 당 대표 간의 이른바 '투스톤' 갈등을 두고 정청래 더불어민주당 의원이 "콩가루 집안은 항상 시끄럽다"고 비꼬았다.

정 의원은 23일 자신의 페이스북에 '윤사모(윤석열을 사랑하는 모임)' 회원들이 모여 이 대표 규탄 집회를 연 사진을 공유하고 "이준석 당 대표에 윤석열 후보라? 정치궁합이 꽝이다"라며 이같이 밝혔다.

이날 오후 2시 윤 후보 지지자 모임인 윤사모는 국민의힘 대구시당 앞에서 "야권 대선주자 1위 후보인 윤석열을 죽이기 위한 음모를 자행한 이 대표는 자진사퇴하고 공정경선을 하라"며 "원희룡 전 제주도지사가 이 대표가 '(윤석열) 저거 곧 정리된다'고 말했다고 폭로했는데 (이는) 당 대표가 스스로 정치인의 기본인 신뢰를 저버린 것이고 국민을 배신한 것"이라고 비판했다.

윤사모의 집회 개최 소식이 알려지자 윤 후보 측은 시위 자체를 요청했다. 이날 윤 후보 캠프 장제원 종합상황실장은 입장문을 통해 "윤사모는 윤 후보와 무관하게 활동하는 자발적 단체로 알고 있다"며 "집회가 불필요한 오해를 낳을 수 있고 당내 갈등을 초래할 수 있다고 판단된다. 당의 단합을 강조해온 윤 후보의 뜻을 존중해 집회 자제를 부탁한다"고 밝혔다.

한편 국민의힘 내 녹취록 진실 공방은 원 전 지사가 지난 17일 당 최고위원회의에서 "이 대표가 내게 '윤 후보는 금방 정리된다'고 말했다"고 주장하면서 촉발됐다. 같은 날 밤 이 대표는 원 전 지사의 주장을 부인하며 녹취록 일부를 공개하기도 했다.

이 대표는 대선 경선을 앞두고 벌어진 당내 분란 상황에 대해 23일 공식 사과했다.

