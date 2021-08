50% 폭발력 늘어난 탄 나온다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]기존 화약보다 50% 이상 폭발력이 강한 기술이 독자 개발됐다.

24일 국방과학연구소(ADD)은 다중배열 방식으로 폭발력이 향상된 기술을 개발했다고 밝혔다. 다중배열을 방식을 이용하면 화약과 원료물질의 비율을 표적 목표물에 따라 조절이 가능하다. 표적에 따라 부피는 줄어들지만 폭발력은 더 강해진다는 것이다.

ADD 관계자는 "탁 트인 개활지에 있는 구조물을 무력화하기 위한 목적으로 다중배열 방식의 화약이 탑재된 무기를 사용할 경우 기존 화약 성능 대비 50% 이상 증대된 폭발력을 보인다"고 설명했다.

그는 "개활지 구조물, 전차 등 여러 유형의 표적 파괴에 적합한 기술"이라며 "향후 무기체계 개발 때 폭발 성능을 획기적으로 증대시킬 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.

ADD는 2016년부터 지난해까지 5년간 방위사업청의 핵심기술 사업을 통해 기술을 개발했다. 이번에 개발한 기술을 무기체계에 적용하는 것을 목표로 연구역량을 집중할 것이라고 ADD는 덧붙였다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr