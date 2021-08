[포토] "내년은 605조 초수퍼예산 필요"

[아시아경제 윤동주 기자] 24일 국회에서 2022년 예산안 편성 및 추석민생대책 당정협의가 열리고 있다. 이 자리에서 윤호중 더불어민주당 원내대표는 "코로나19 위기 극복과 취약계층 지원 예산을 충분히 확보해야 한다"며 내년도 본예산 규모와 관련해 "올해 604조7000억원인데 이것보다 조금 증가한 규모의 위기극복 예산이 필요하다"고 말했다.

