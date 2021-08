이수정 어린시절 차별받은 경험 고백..."차별 없는 세상 필요"

[아시아경제 온라인이슈팀] 범죄심리학자 이수정 교수가 배우 전원주에게 어린시절 겪었던 차별을 털어놨다.

22일 오후 방송된 TV조선 '스타다큐 마이웨이'(마이웨이)에서 이수정 교수는 예리한 분석으로 범죄 사건을 파헤치는 교수로서의 모습이 아닌 평범한 인간적인 면모를 보여줬다.

이날 전원주는 아들과의 갈등을 빚는 것과 관련해 이 교수에게 고민 상담을 요청했다.

전원주는 "아들 하나를 금쪽같이 키웠다. 물론 내가 어미 노릇을 떳떳하게 하지 못한 게 많다. 연예인이 처음 되고 데뷔 후 아들을 낳았기 때문에 잘 못 키우다가 조금 여유가 생겨서 그때부터 엄마 노릇을 했다"라며 연예인이라는 직업때문에 아들에게 소원할 수 밖에 없었던 속사정을 이야기했다.

이어 그는 "아들을 장가보냈는데 결혼 후 어머니보다는 제 마누라만 최고로 안다. 제일 속상하다"라며 "며느리에게 잔소리라도 하면 꼭 끼어든다. '그만 얘기하라. 엄마가 뭐 잘한 거 있어서 아내한테 잔소리하냐'라고 한다"라며 이 교수와 대화하며 울먹거렸다.

이 교수는 "그건 원래 그런 것 아니냐"라며 "우리 세대나 윗세대에서 참아야 되는 일이 무지하게 많을 수 있다. 못마땅한 부분도 있을 수 있다"라면서 "아들 가족을 만나는 횟수를 줄이면 어떨까 싶기도 하다. 덜 만나면 덜 눈에 띄고 그러면 반응하는 횟수도 줄어든다"라고 조언했다.

이 교수의 조언을 받아드린 전원주는 "거리를 두는 게 맞는 것 같다"라며 고개를 끄덕였다.

전원주는 이야기 도중 "남자는 여전히 하늘"이라는 말을 꺼냈다. 이에 이 교수는 "어릴 때 차별을 진짜 많이 겪었다. 어머니가 차별 속에 자라왔던 걸 나도 봤고, 나 역시 남동생 위주로 집안이 돌아가면서 차별 비슷한 걸 당했다"라며 "그래서 차별 없는 세상이 필요하다고 생각했다"라고 말했다.

