[아시아경제 박지환 기자] KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 5,970 전일대비 220 등락률 +3.83% 거래량 159,472 전일가 5,750 2021.08.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일KC그린홀딩스, 88억원 규모 KC코트렐 지분 취득 KC그린홀딩스 "자회사 KC코트렐 주식 89억원에 추가취득" close 는 18일 계열사 KC코트렐에 대해 861억원 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr