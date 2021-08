'보호종료아동 지원 강화' 인권위 권고, 복지부·국토부·고용부 수용

[아시아경제 이관주 기자] 보호종료아동의 실질적 인권 증진을 위한 국가인권위원회의 권고를 정부가 받아들여 개선 방안을 마련했다.

인권위는 18일 정부의 권고 수용을 환영하며 "이번에 마련된 정부의 지원 방안들이 실제 이행으로 이어지고, 향후에도 보호종료아동의 자립을 위한 국가적 관심과 지원이 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

앞서 인권위는 ▲보호종료아동에 대한 맞춤형 지원을 강화하기 위한 기반 조성 ▲지원 정보의 적극적 제공 ▲심리적 안정 지원방안 마련 ▲주거환경 개선 ▲직업훈련 및 교육지원 강화 등을 권고한 바 있다.

정부는 국무조정실 주재로 관련 부처가 참여해 올해 4월부터 운영해온 '보호종료아동 자립지원 강화 TF'에서 인권위 권고사항이 포함된 제반 사항을 검토하고, 지난달 인권위 권고 취지와 내용을 반영한 '보호종료아동 지원강화 방안'을 마련했다.

이번 방안에는 보건복지부는 자립지원전담기관 전국 설치 지원·전담요원 확충, 국토교통부는 공공임대주택 및 공공주거 지원, 고툥노동부는 직업훈련을 지원하기로 하는 등 보호종료아동 지원을 강화하는 구체적 계획이 담겼다.

