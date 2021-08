美, 탈레반에 "미국인 철수 건드리지 않으면 가만히 있겠다" (종합)

미 정부 고위관계자 "대사관 철수 영향 주지 않는 한 군사전략 불변"

[아시아경제 권재희 기자] 이슬람 무장조직 탈레반이 아프가니스탄을 사실상 장악하고 권력인수에 돌입한 가운데 미국이 철군을 비롯한 아프간에 대한 현재 군사전략을 변경하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

단 '탈레반이 미국대사관을 건들지 않는다'는 전제조건을 달았다.

15일(현지시간) 주요외신에 따르면 미 정부 고위관계자는 아프간 상황과 관련해 "탈레반이 미 대사관 철수에 영향을 주지 않는 한 군사전략이 변화할 가능성은 없다"고 말했다.

이러한 발언은 탈레반이 카불 등에 남아있는 미국 외교관과 국민의 안전을 위협하지 않는다면 이달 말까지로 예정된 아프간 내 미군 완전철수를 예정대로 마무리하겠다는 뜻으로 풀이된다.

지난 5월 미군과 동맹군이 단계적으로 철수하기 시작하면서 탈레반은 공세를 강화해 현재 수도 카불을 제외한 아프간 대부분을 장악했다.

이날 미 정부 고위관계자는 "탈레반이 대규모로 카불에 진입하려는 움직임은 아직 보이지 않는다"며 "카불 주재 미국대사 대행인 로스 윌슨이 카불 공항에 있다"고 밝혔다.

카불에 있는 미국대사관 직원들은 이날부터 본격적인 철수에 돌입했다.

미 정부는 해병대 등 병력 5000명을 보내 자국민 대피작전을 지원하기로 했다.

철수와 관련해 미국 잘메이 할리자드 아프간 평화협상 특별대사가 탈레반에 미국민들이 모두 탈출할 때까지 조직원을 카불에 들여보내지 말라고 요구했다고 CNN방송이 소식통을 인용해 전했다.

미국은 카불 대사관을 72시간 내 철수시킨다는 목표를 가지고 철수작업에 속도를 내고 있다.

