▲구정남씨 별세, 서재용(에스디생명공학 사업기획본부장) 지희씨 모친상, 박훈씨 장모상, 이선영씨 시모상=15일 인천 가천대 길병원 장례식장, 발인 17일 오전 10시30분, 장지 광명메모리얼파크.

