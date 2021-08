장성민, 대권 출마…"내일이 기다려지는 나라 만들 것"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 장성민 전 의원이 '내일이 기다려지는 오늘의 나라'를 만들겠다며 대권 도전을 공식화했다.

장 전 의원은 15일 유튜브를 통한 대선 출마 선언식에서 "정치인과 특권층이 별의 순간을 잡는 나라가 아니라 5200만 국민 모두가 별의 순간을 잡는 희망의 나라로 나아가야 한다"고 밝혔다.

그는 위기의 대한민국을 바로잡기 위해 '정권 교체'가 필요하다고 목소리 높였다. 장 전 의원은 "문재인 정권이 들어선 이후 위대한 대한민국의 주춧돌과 정치적 자유민주주의, 경제적 자유시장주의, 군사 안보적 한·미동맹이라는 세 개의 기둥이 뿌리째 흔들리고 있다"며 "정치적 자유민주주의는 문 대통령의 드루킹 댓글 여론 조작 사건이라는 희대의 민심 왜곡에 의한 부정선거로 무너지고 있고, 간첩을 특보단에 임명해 선거 운동원으로 활용한 간첩 특보단 게이트에 의해 침몰하고 있다"고 비판했다.

장 전 의원은 문 정권의 소득주도성장을 반자유시장주의 정책이라고 보고 이를 폐지하겠다는 공약을 내놨다. 그는 "전 국민을 벼락거지로 만든 문 정권의 대표적인 반자유시장주의 정책인 소득주도성장을 즉시 폐지하겠다"며 "대신 성장주도 일자리 정책을 적극 추진해 국민소득과 국가의 부를 창출하겠다"고 말했다.

과잉 규제와 세금폭탄이 추가된 부동산 정책도 없애겠다고 약속했다. 장 전 의원은 "부동산과 집값 안정을 위해서 가급적 국가의 개입을 줄이는 선(先)시장친화적 공급정책, 후(後)국가맞춤형 공급정책을 착실히 추진해 나가겠다"며 "도시재생사업이라는 이름 하에 재개발과 재건축을 막고 있는 온갖 규제를 과감히 풀거나. 적극 완화하겠다. 그래서 보다 많은 공공임대주택의 공급을 늘려 저소득 계층과 청년들에게 따뜻한 주거 공간을 제공하겠다"고 얘기했다.

2030세대를 위한 4차 산업혁명 시대의 디지털 국가로의 개혁도 강조했다. 장 전 의원은 "과거형 국가 구조를 전면 개조·개혁해서 4차 산업혁명 시대를 주도하는 미래형 국가 플랫폼으로 대개혁해야 한다"며 "그렇게 되면 대한민국은 지금의 3만불 시대에서 10년 내에 5만불, 8만불 시대로 진입할 수 있다"고 했다.

'DJ 적자'로 불리는 장 전 의원은 전남 고흥 출신으로 김대중 전 대통령을 보좌했고, 김대중 정부 출범 후에는 대통령비서실 국정상황실장을 지냈다. 그는 지난 2일 "정권교체라고 하는 호랑이를 잡기 위해"라며 국민의힘에 입당했다.

