광복절 서울 도심 통제…보수단체들 오후 대규모 시위 예고

차벽·펜스로 집회 차단…1인 시위 펼치는 보수단체 회원들

오후 3시 종로구 동화면세점 앞에서 기자회견 강행 예고

[아시아경제 김희윤 기자] 광복절을 맞아 서울 도심 집회를 위한 시민단체의 집행정지 신청을 법원이 대거 기각했다.

서울행정법원은 최근 자유연대·일파만파·자유대한호국단 등이 신청한 6건의 집회 금지 집행정지 신청 중 5건을 기각했다. 1건은 심문이 미뤄져 아직 판단이 내려지지 않았다.

앞서 지난해 총 10건의 광복절 집회 금지 관련 집행정지 신청 중 2건이 받아들여진 것 대비 올해 법원의 기각 판단은 '집회 전면금지'라는 당국의 방역지침에 힘을 실어준 것으로 해석된다.

지난해 광복절 당시 집회 관련 누적 확진자는 600명 이상으로 집계됐다. 이로 인해 일일 평균 확진자 수가 300명 수준으로 증가하면서 광복절 집회가 소강상태에 있던 코로나19의 재확산 원인 중 하나로 지목됐다. 이에 일부 집회를 허용한 법원이 여론의 뭇매를 맞았다.

집회 금지 집행정지 신청이 기각되자 서울 종로구 탑골공원과 종로3가를 중심으로 보수 성향 시민단체의 1인 시위가 이어졌다. 이들은 문재인 대통령 탄핵을 주장하는 피켓을 들거나 태극기와 성조기를 흔들며 거리를 활보했다.

광화문 광장과 서울시청 등 도심 인근은 전날부터 경찰이 설치한 펜스와 차 벽으로 집결이 차단됐다. 하지만 전광훈 사랑제일교회 담임목사가 이끄는 국민혁명당 등 보수 단체들은 이날 오후부터 서울 도심에서 대규모 행사와 변형된 1인 시위 집회 강행을 예고해 상황이 변동될 수도 있다.

국민혁명당은 이날 오전 성북구 장위동 사랑제일교회에서 대면 예배를 마친 뒤 오후 3시 종로구 동화면세점 앞에서 기자회견을 개최한다고 밝혔다.

이에 경찰은 집회 금지 장소를 중심으로 펜스를 설치하고 관계기관과 협의해 인근 지하철역 무정차 통과와 노선버스 우회 등 조치를 취할 방침이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr