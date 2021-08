램지어, 일본군 위안부 강제 모집 자체 부정

아리마 데츠오 와세다 교수 책, '위안부는 모두 합의계약 상태' 책 서문에서 억지 주장

"일본의 독자분들은 아무쪼록 속지 마시길 바란다"는 당부까지

[아시아경제 국제부 기자] 위안부를 매춘부로 규정한 논문을 써 논란을 일으킨 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수가 일본군의 강제 모집 자체를 전면 부정했다.

램지어 교수는 아리마 데츠오 와세다대 교수가 지난달 30일 출판한 '위안부는 모두 합의계약 상태였다'라는 책의 서문에서 "일본군은 매춘부를 강제적으로 모집할 필요도 없었고, 그럴 여유도 없었다"고 주장했다. 그는 이어 2차 세계대전 당시 일본군 공문서에서도 위안부 강제 모집에 대한 흔적도 보이지 않는다고 덧붙였다.

그는 제주도에서 직접 위안부를 연행했다는 증언을 담은 요시다 세이지의 수기 '나의 전쟁범죄'가 1983년 발간된 이후 한국에서 피해 보상 청구가 나오기 시작했다고 주장했다. 그러면서 "이전에는 돈을 벌기 위해 위안소에서 일했다고 말한 여성이나, 아버지의 압력 때문에 위안부가 됐다는 여성도 일본군에 강제 연행됐다고 말하기 시작했다"고 억지를 부렸다.

특히 그는 위안부 피해자를 위한 쉼터를 운영했던 정의기억연대 이사장 출신 윤미향 의원과 관련된 논란까지 언급하면서 납치 증언의 신뢰성에 의문을 제기했다. 램지어 교수는 "매춘 행위를 강요받았다고 증언하고 일본 정부에 소송을 건 여성 중 많은 수는 극단적으로 부정직한 정치인이 운영하는 시설에 살고 있었다"고 말했다. 그는 "학자들 간의 논쟁에서는 사실관계가 명확해질수록 공격이 더욱 강화되는 경우가 있다"면서 자신에 대한 비판도 이런 사례에 해당한다는 논리를 전개했다. 자신의 논문에 대한 비판도 "엉망진창의 데모대가 한국의 미디어와 정치파벌을 통해 벌인 난잡한 소동"이라고 주장했다.

램지어 교수는 "일본의 독자분들은 아무쪼록 이 같은 주장들에 속지 마시길 바란다"는 당부까지 했다. 그는 "내 논문이 한국에 대한 모욕이라고 생각하는 사람도 있었고, 자신의 모국에 대한 모욕이라고 공격하는 한국계 미국인도 있었다"며 마치 한국인이 비정상적으로 자신의 논문을 비판한 것처럼 상황을 왜곡했다.

이진희 이스턴일리노이주립대 사학과 교수는 "램지어씨는 일본 우익세력의 선전출판물 공간을 빌려 그들의 희망 사항 내지는 본인의 개인 의견을 유포하는데 급급한 모습을 보이고 있다"며 "학문적 진실 탐구라는 학자 본연의 자세와 역할을 방기했다"고 지적했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr