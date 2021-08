원희룡 "황교익이 경기관광공사? 김어준 KBS 사장 되겠네"

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주지사가 음식 칼럼니스트 황교익씨를 경기관광공사 사장에 내정한 이재명 경기지사를 겨냥해 "황교익이 경기관광공사 사장이면, 김어준은 KBS 사장 되겠다"고 비꼬았다.

원 전 지사는 14일 페이스북에 올린 글에서 "내 편에게 아낌없이 은혜를 베풀어 주시는 이재명 후보님, 이게 바로 '지사 찬스'라는 것"이라며 이같이 말했다.

원 전 지사는 "하루가 멀다 하고 '지사 찬스'를 쓰려니 본인도 민망하시죠?"라며 "경기지사 임명권으로도 보은성 인사 남발하는 '지사 찬스' 쓰는데, 대통령 되면 '재명 천하'가 되는 것은 뻔해 보인다"고 비판했다.

이어 "'형수 욕설을 이해한다'는 취지의 발언으로 경기관광공사 사장이면, 김어준은 KBS 사장 자격도 충분하겠다"라며 "이재명이 그리는 대한민국의 모습을 확인시켜주셔서 감사하다"고 비꼬았다.

그러면서 "인사에는 원칙이 있어야 하는 법"이라며 "문재인 정권의 원칙 없는 인사 때문에, 그 피해는 오롯이 국민이 보고 있다. 보은성 인사를 철회하시기 바란다"고 촉구했다.

앞서 이 지사가 경기관광공사 사장에 황씨를 내정했다는 사실이 알려졌다. 이를 두고 일각에선 황씨가 관광 분야에 전문성이 부족하다는 지적, 또 과거 이 지사의 '형수 욕설 논란'을 두둔한 인물이라 보은성 인사 아니냐는 비판이 나왔다.

황씨는 지난달 30일 CBS라디오 '한판승부'에 출연, 이 지사의 '형수 욕설 논란'과 관련해 "그 환경 속에서 살게 되면 그런 말을 자연스럽게 몸에 집어넣게 돼 있다. 이해하자"고 말한 바 있다.

한편, 경기도는 황씨가 이 지사와의 친분 때문에 경기관광공사 사장에 내정된 것은 아니라고 논란을 일축했다.

보도에 따르면, 경기도 관계자는 "외부위원 등으로 구성된 임원추천위원회에서 전문성 등을 검증해 후보를 추렸다"라며 "이 지사와 서로 알고 지낸 사이는 맞지만 친분 때문에 사장에 내정됐다는 것은 전혀 사실이 아니다"라고 말했다.

