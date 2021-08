[아시아경제 지연진 기자] 한국정보공학 한국정보공학 039740 | 코스닥 증권정보 현재가 6,120 전일대비 220 등락률 +3.73% 거래량 111,285 전일가 5,900 2021.08.10 11:06 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“현대차”가 공식 인증한 단돈 5천 원대 황금주! 딱! 말씀드립니다 close 은 지난 2분기 연결매출액이 전년동기대비 14.3% 증가한 645억원을 기록했다고 10일 공시했다.

영업이익은 19억원으로 흑자전환했고, 당기순익도 20억원을 기록하며 흑자로 돌아섰다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr