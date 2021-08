국민의힘 양준우 대변인 "'선거법 위반' 최재형, 좀스럽고 민망"

[아시아경제 강주희 기자] 양준우 국민의힘 대변인이 대권주자인 최재형 전 감사원장을 향해 "좀스럽고, 민망하다"고 비판했다. 최 전 감사원장이 지난 6일 대구 방문 때 마이크를 사용해 선거법 위반 논란에 휩싸인 것을 두고 나온 발언이다.

양 대변인은 9일 자신의 페이스북에 '좀스러움'이라는 제목의 글을 올려 "선거 시기라 이해하지만, 그 정도 하시지요"라며 이같이 말했다. '좀스럽고, 민망하다'는 표현은 문재인 대통령이 '사저 부지 매입 의혹'을 제기한 야권을 향해 작심 비판한 표현이기도 하다.

양 대변인은 "최재형 후보가 지난 대구 행사서 마이크를 들고 발언을 한 것으로 알려져 선거법 위반 의혹이 제기됐다"라며 "이거야말로 정치 초보의 실수"라고 지적했다. 그러면서 "사실관계가 확인되면 그에 맞게 처신하면 될 일"이라고 했다.

공직선거법 59조 4항에 따르면, 선거기간이 아닐 때 야외에서 다중을 대상으로 마이크 등 확성 장치로 선거운동을 하면 선거법 위반 사항이 된다.

양 대변인은 이어 더불어민주당을 향해서도 비판의 목소리를 높였다. 그는 "이게 후보, 캠프별로 공격 포인트는 될 수 있겠으나, '당의 공식 논평'으로 나갈만한 일인 진 모르겠다"면서 "정당의 논평이라면 최소한의 격이라는 게 있다"고 지적했다. 앞서 이소영 민주당 대변인은 최 전 원장의 선거법 위반과 관련해 "선관위의 엄정하고 신속한 결정을 기대한다"는 논평을 냈다.

이에 대해 양 대변인은 "정당의 논평이라는 게, 이런 해프닝에 헐레벌떡 달려와서는 '엄정하고 신속한 결정을 기대한다'하는 것이 도대체 무슨 가치와 의미가 있을런지요?"라며 "품격 있는 논평을 기대한다. 5주차 병아리(치어) 대변인 드림"이라고 글을 맺었다.

한편, 최 전 원장 캠프 측은 이날 입장문을 통해 "이유여하를 불문하고 선거법 위반 시비를 빚은 것에 대해 유감"이라며 "앞으로 사소한 선거법 논란도 발생하지 않도록 유의하겠다"고 밝혔다.

