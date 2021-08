CJ ENM, 2분기 영업이익 858억원…전년比 16.9%↑(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,100 전일대비 400 등락률 -0.24% 거래량 102,487 전일가 165,500 2021.08.05 15:30 장마감 관련기사 CJ ENM, 2분기 영업이익 858억원…전년比 16.9%↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감 close 은 5일 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 858억원으로 전년동기대비 16.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 9079억원으로 전년동기대비 8.4% 증가했고, 순이익은 532억원으로 34.7% 늘었다.

미디어 부문은 매출 4564억원, 영업이익은 전년동기대비 131.8% 성장한 577억원으로 TV광고 및 디지털 매출을 통한 성장이 지속됐다. 2분기에는 첫 방송 기준 역대 tvN 시청률 1위를 기록한 드라마 ‘슬기로운 의사생활 시즌2’, 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등 화제성 높은 콘텐츠들에 힙입어 TV 광고 매출이 전년동기대비 30.1% 늘었다. 또한 디지털 매출도 전년동기대비 54.6%로 성장했다. 특히 오리지널 콘텐츠들의 인기에 힙입어 티빙의 유료 가입자가 지난 1분기 대비 43.6% 증가했다.

커머스 부문은 매출 3574억원, 영업이익 299억원, 취급고 9493억원을 기록했다. 올해 상반기 코로나19 회복 심리 여파로 오프라인 수요가 증가하고, 신규 BI 개편 등 모바일 중심의 사업전환 비용이 늘어나면서 이익이 감소했다. 그러나 기존 TV 충성 고객의 안정적인 모바일 전환, 패션 중심의 자체 브랜드 취급고 증가, 디지털 취급고 비중 확대 등 유의미한 성과를 거뒀다.

음악 부문은 전년동기대비 53.8% 증가한 654억원의 매출을, 영업이익은 21억원을 기록했다. 코로나19로 인한 콘서트 매출 감소에도 불구하고 ‘엔하이픈’, ‘JO1’ 등 소속 아티스트가 2분기 동안 약 100만장의 앨범 판매량을 기록하면서 매출 성장을 견인했다. OST·라이브러리 등을 통한 음반·음원 매출도 확대됐다.

영화 부문은 전년동기대비 129.6% 늘어난 288억원의 매출을, 영업손실 40억원을 기록했다. 코로나19로 인해 국내 및 해외 영화 시장 침체가 지속되고 뮤지컬 시장 회복 또한 지연됐지만 ‘서복’, ‘발신제한’ 등의 개봉에 따른 극장 매출 재개 및 라이브러리 부가판권 매출이 전년 동기 대비 102.7% 늘었다.

CJ ENM 관계자는 "독보적인 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 전통적인 TV사업 성장뿐만 아니라 디지털을 기반으로 한 OTT, 광고, 커머스 등 신규 비즈니스의 성장세를 하반기에도 지속 이어나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr