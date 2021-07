"한국에서 백신 예약 원한다면 111시간 대기하라" 외신의 일침

28일 기준 코로나19 신규 확진자 최대치 경신

NYT "한국, 초기 개발 단계 백신 물량 주문하는 데 공격적으로 움직이지 않아"

[아시아경제 나예은 기자] 최근 지속된 한국의 코로나 백신 예약 사이트 운영장애에 뉴욕타임즈(NYT)는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역의 모범국이던 한국이 몇 달 동안 예방접종 프로그램에 실패했다"고 전했다.

NYT는 28일(현지시간) '한국에서 백신 예약을 원하는가? 111시간을 기다려 보라'(Want a Vaccine Reservation in South Korea? Try Waiting 111 Hours)는 제목의 기사를 보도했다.

NYT는 이달 한국의 코로나19 백신 예약 홈페이지에서 '당신 앞에 401,032명이 기다리고 있습니다', '예상 대기 시간: 111시간 23분 52초'와 같은 팝업창을 캡처한 사진이 공유된 사례를 소개하며 "한국인 대다수가 여전히 백신 접종을 기다리고 있다"고 했다.

이 매체는 "한때 팬데믹 퇴치의 모범으로 여겨졌던 한국이 백신 접종 프로그램으로 몇 달째 휘청이고 있다"며 "한국은 주요 20개국(G20) 중 백신 접종률이 가장 낮은 쪽에 속한다"고 설명했다. 이날(28일) 기준 한국의 백신 접종률은 34.9%로, 55~70% 수준인 다른 선진국보다 훨씬 낮다는 지적이다.

이어 "한국은 작년 강력한 검사와 접촉 추적 프로그램을 통해 다른 국가에서 볼 수 있던 심각한 봉쇄를 피해 찬사를 받았다. 한국 경제는 팬데믹 영향을 가장 적게 받은 곳 중 하나였다"며 "정부는 감염 퇴치의 성공이 너무나 자랑스러워 'K방역'이라는 명칭까지 만들었다"고 했다.

그러면서 "바이러스가 거의 통제 아래 있다보니 한국은 초기 개발 단계에 있던 백신 물량을 주문하는 데 공격적으로 움직이지 않았고, 결과는 비참할 정도로 명백해 졌다"라며 강조했다.

NYT는 정부가 백신 조기 확보를 강력하게 밀어붙이지 않아 한국이 배송라인의 뒤편에 놓였다고 진단했다. 이어 많은 물량이 필요해졌을 때는 소수의 백신 제조업체가 전 세계 수요 충족을 위해 고군분투하는 상황이다보니 공급에 병목 현상이 발생할 수밖에 없었다고 분석했다.

NYT는 "백신 접종에 대한 국가적 절박감은 문재인 대통령에게 엄청난 정치적 압력을 가했다"며 "정부가 한미 정상회담, 이스라엘과의 백신 스와프(교환)로 일부 물량을 확보했지만 여전히 충분하지 않다"고 설명했다.

한편 중앙방역대책본부는 이날(28일) 0시 기준 신규 확진자는 1896명으로 전날(1365명)보다 531명 많다고 전했다. 직전 최다 기록이었던 지난 22일 0시 기준 1842명보다도 54명 더 많다. 현재 전파력이 높은 델타형 변이 바이러스가 유행하고 있고 여름 휴가철 성수기를 맞아 전국에 인파가 몰리는 만큼 '앞으로 확산 속도가 더 빨라지는 것 아니냐'는 우려가 나오고 있는 상황이다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr