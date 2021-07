쿠팡, 지역 중소거점 강화…투자·고용창출 확대

계룡시와 MOU 체결…170억 투자·300명 이상 신규 고용 창출

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 전국 각지 중소 물류 거점 투자와 고용창출 확대에 나서고 있다. 쿠팡은 계룡시와 물류캠프 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 MOU를 통해 쿠팡은 계룡시에 총 170억을 투자하며 300명 이상의 고용을 창출할 계획이다. 쿠팡과 계룡시는 지역주민의 우선채용에 상호협력하기로 했다.

쿠팡은 지난 3월 전라북도에 이어 4월 경상남도, 5월 충청북도, 6월 부산 등에 총 1조원 이상의 투자계획을 발표했다. 직접고용 일자리 총 9500여 개 창출을 비롯해 지역 소상공인들의 사업 지원으로 지역 경제 발전에 도움이 될 전망이다.

쿠팡은 이번 계룡시를 시작으로 내년 상반기까지 수도권과 중남부 권역에 물류 중소 거점을 강화할 계획이다. 쿠팡은 충청권뿐만 아니라 제주, 전주, 창원 등 전국 각 지역에 중소 거점(캠프) 물류네트워크를 구축해왔다.

쿠팡 관계자는 "대규모 투자와 더불어 중소 물류 거점에도 투자와 고용 확대를 지속하며 전국적인 물류 인프라를 보다 촘촘하게 할 수 있을 것으로 기대한다"며 "지역주민과 소상공인의 성장을 지원해 지역별 균형 발전에도 기여할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

