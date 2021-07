[아시아경제 이민지 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,500 2021.07.28 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환LGD, 신재생에너지로 만든 전력 구매…사업장 사무동서 쓴다"전력 대란 막자"…제조현장도 '절전' 고군분투 close 는 2분기 영업이익으로 7011원을 기록해 흑자전환했다고 28일 공시했다. 매출액은 31% 늘어난 6조9655억원을 기록했고 순이익은 4238억원으로 흑자전환했다.

