▲임재복씨 별세, 스카이장례식장 301호, 임백수·은희씨 부친상, 소영호(전남도청 정책기획관)씨 빙부상, 발인 29일 오전 10시 30분, 장지 장성추모공원(영락)

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr