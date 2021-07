[아시아경제 장세희 기자]통계청 통계교육원은 방글라데시 통계인력 20명을 대상으로 7월 27일부터 8일간 빅데이터통계 역량강화 연수(화상)를 실시한다고 27일 밝혔다.

한국국제협력단(KOICA)과 협업으로 실시하는'빅데이터통계 역량강화 통계연수'는 2019년부터 2021년까지 3개년에 걸쳐 실시되는 과정이다.

지난해엔 코로나 탓에 중단됐지만, 올해에는 온라인 화상교육으로 실시한다. 프로그램은 ▲빅데이터 개념 ▲한국의 빅데이터 통계작성 사례 등으로 구성됐다.

한편 통계교육원은 "앞으로 글로벌 통계인력 양성을 위해 기초통계 교육뿐만 아니라 우리의 IT기술과 선진통계교육 경험을 반영한 빅데이터, 지속가능발전목표(SDGs)교육과정을 확대할 예정"이라고 밝혔다.

