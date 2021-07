CU, 웹예능 ‘쓔퍼맨’ 한 달 만에 누적 조회수 200만 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 공식 유튜브 채널 씨유튜브를 통해 선보인 자체제작 웹예능 ‘쓔퍼맨’이 한 달 만에 누적 조회수 200만회를 기록했다고 27일 밝혔다.

쓔퍼맨은 가수이자 예능인 데프콘이 슈퍼맨 복장을 하고 CU에서 판매하는 각종 상품들을 배낭에 담아 거리에서 만난 시민들에게 맞춤 상품을 판매하는 내용을 담은 편의점표 웹예능이다. 3개의 에피소드가 공개된 쓔퍼맨은 현재 누적 조회수 73만 회를 기록하고 있다. 페이스북 29만회, 인스타그램 98만회 등 주요 사회관계망서비스(SNS) 채널에서의 총 조회수를 합치면 200만회에 달한다.

쓔퍼맨은 정식 에피소드 공개 전부터 대박 콘텐츠의 탄생을 예고했다. 티저 영상이 사흘 만에 조회수 3만 회를 달성했고 첫 화는 닷새 만에 10만회를 돌파했다. 특히, 해당 콘텐츠가 점점 입소문을 타면서 대학로에서 만난 MZ세대의 이야기를 담은 에피소드 3화는 업로드 이틀 만에 유튜브 인기 급상승 동영상 8위에 오를 정도로 폭발적인 반응을 보였다.

댓글, 공감, 공유 등 게시물에 대한 유저들의 반응을 수치화한 PIS도 31만회를 기록했다. 이는 시청자 7명 중 1명 이상은 콘텐츠에 참여했다는 의미다. 쓔퍼맨을 통해 씨유튜브에 유입된 신규 구독자도 약 3000명에 이른다.

BGF리테일 관계자는 “씨유튜브는 편의점에 한정되지 않고 누구나 공감할 수 있는 주제를 웹예능, 웹드라마, 오디오드라마 등의 다채로운 포맷으로 풀어내는 것이 강점”이라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠를 제공하고 적극적인 피드백을 바탕으로 좋은 친구처럼 구독자와의 소통을 이어나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr