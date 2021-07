휴롬, '외산가전 무덤'서 승승장구…상반기 日 매출 147% 증가

[아시아경제 이준형 기자] 주방가전기업 휴롬의 원액기가 일본 시장에서 성장세를 이어가고 있다. 자국 브랜드에 대한 자부심이 높아 글로벌 가전기업도 고전을 면치 못하는 일본 시장에서 휴롬이 의미 있는 성장을 이뤘다는 평가다.

휴롬은 올 상반기 일본법인 매출액이 전년 동기 대비 147% 증가했다고 26일 밝혔다. 영업이익도 10배 이상 성장했다. 휴롬 일본법인은 지난해 상반기 흑자로 돌아선 후 올 상반기까지 매출 성장세를 보였다.

앞서 휴롬은 2019년 일본법인을 새롭게 재편하며 기존 오프라인 양판점 중심의 판매 방식을 온라인 중심 비대면 채널로 개편했다. 지난해에는 코트라(KOTRA)와 협업해 자사 쇼핑몰을 일본 소비자 눈높이에 맞춰 개편하기도 했다.

휴롬이 지난해 코로나19 여파에도 불구하고 의미 있는 성과를 거둔 이유다. 자사 쇼핑몰을 비롯한 온라인 채널 중심의 판매 전략이 매출과 영업이익 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다는 게 회사의 설명이다.

휴롬은 마케팅도 인스타그램 라이브 방송을 통해 실시하는 등 사회관계망서비스(SNS)와 연계된 비대면 마케팅을 강화했다. 또한 기존 중저가 위주의 제품 라인업을 국내 베스트셀러 원액기 '휴롬이지'를 중심으로 한 프리미엄 라인업으로 재구성했다.

회사는 내년 ‘포스트 코로나’를 대비해 오프라인 판매 채널을 늘릴 계획이다. 올 연말 일본 시장에 특화된 원액기 출시를 기점으로 도쿄는 물론 지방 거점 주요 도시 핵심 양판점, 주요 백화점 입점 등을 확대한다.

김재원 휴롬 대표는 "휴롬은 외산가전의 무덤으로 알려진 일본 시장에서 지난해 상반기 흑자 전환을 시작으로 올 상반기까지 뚜렷한 성장세를 기록했다"면서 "포스트 코로나 시대를 대비한 전략도 철저히 준비해 일본시장 원액기 1위 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr