[클릭 e종목]"포스코인터내셔널, 호실적 행진 쭈욱...목표가 12%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 22일 포스코인터내셔널에 대해 철강 시황에서 비롯된 2분기 호실적이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 실적 향상에 기반해 12% 상향 조정했다.

백재승 삼성증권 연구원은 "철강 시황에서 비롯된 2분기 호실적이 기대된다"며 "2분기 연결기준 영업이익은 1700억원으로 시

황 호조에 따른 철강 영업 실적 향상으로 컨센서스 대비 17% 상회할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

특히 철강 영업 사업부의 경우 시황 호조에 기반한 판매량 증가와 철강 가격 급등을 모두 경험했다. 상반기 다소 부진했던 미얀마 가스전 실적은 코로나19로 지연됐던 phase 2 투자가 본격 개시 됨에 따라 하반기 정상화가 기대된다는 분석이다. 상반기 큰 폭으로 이익이 증가한 영업 사업부가 견고한 흐름을 유지하는 가운데 하반기에는 유가 회복이 더해진 미얀마 가스전의 이익 증가가 모멘텀으로 작용할 것이란 전망이다.

철강 영업 사업은 호실적이 한동안 이어질 것으로 기대된다. 백재승 연구원은 "미얀마 가스전 이익 개선까지 더해져 내년 영업이익 추정치를 11% 상향한다"며 "향후 구동 모터코어 사업의 구조적 성장이 목도될 경우 기업가치 증대가 더욱 두드러질 것으로 보인다"고 강조했다.

