[아시아경제 문혜원 기자] 네온테크는 DB금융투자 등을 상대로 50억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행키로 결정했다고 21일 공시했다.

표면이자율은 0%, 만기이자율은 1.5%이며 전환가액은 3485원이다. 전환 청구기간은 내년 7월23일부터 2024년 6월23일이며 전환에 따라 발행되는 주식은 주식 총 수 (143만4720주)의 3.63% 수준이다.

회사 측은 이번에 마련한 자금을 장비·드론 연구개발 및 원자재 구매 등 사업운영자금에 사용할 것이라고 밝혔다.

