[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 폭염경보가 내려진 21일 전남 강진군 강진읍 보은산 V-랜드 연꽃단지가 피고 지는 분홍빛 홍련(紅蓮)으로 물들어 장관을 이루고 있다.

지난 2014년에 고성사를 오르는 길옆 휴경 논에 무상사용 승낙으로 조성한 보은산 연꽃단지는 백련과 홍련이 어우러진 산책 명소로 강진군민은 물론 탐방객들의 힐링 코스로 주목받고 있다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr