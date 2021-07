美유명 발레단 갈라쇼에 등장한 LG 롤러블 TV

LG전자 공식 후원 '아메리칸발레시어터' 여름 행사서 예술 마케팅

LG전자가 세계적인 발레단 '아메리칸발레시어터(ABT)'의 여름 갈라쇼에서 예술을 접목한 롤러블TV 마케팅에 힘을 실었다.

20일 LG전자에 따르면 지난 15일 온라인으로 열린 ABT 여름 갈라쇼의 행사 처음과 마지막에 세계 최초 롤러블 TV인 'LG 시그니처 올레드 R'가 등장했다. 또 이날 행사에서 ABT 수석 발레리나 미스티 코플랜드가 출연한 롤러블 TV 광고 영상도 처음 공개됐다.

LG전자는 ABT 여름 갈라쇼의 공식 후원사로 참여했다. 앞서 ABT와 파트너십을 체결하고 2019년부터 ABT의 공식 후원사로도 활동하고 있다. 또 코플랜드가 LG 시그니처의 홍보대사로서 LG 시그니처 프리미엄 마케팅에 동참하고 있다.

