오후 8시부터 53~54세 백신 예약…"낮 12~2시·6~8시 예약시스템 중단"(상보)

"예약 시스템 안정화 목적"

[아시아경제 김지희 기자] 19일 오후 8시부터 53~54세 연령층에 대한 코로나19 백신 예방접종 사전예약이 시작되는 가운데 예약시스템 안정화를 위해 홈페이지 이용이 일시 중단된다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 "금일 오후 8시부터 진행 예정인 53-54세 사전예약 안정화를 위해 낮 12시부터 2시까지 2시간동안 사전예약 누리집 이용이 잠시 중단될 예정"이라며 "또 오후 6시부터 8시까지 사전예약 준비를 위해 서버 재기동 역시 진행할 예정으로 이 시간대도 이용이 중단된다"고 밝혔다.

이에 따라 이날 낮 12시부터 오후 2시까지 전 연령층의 사전예약이 일시 중단한다. 이어 오후 2시부터 오후 6시까지는 55~59세, 60세 이상 미예약자 예약 등이 진행된다. 오후 6시부터 오후 8시까지는 다시 사전예약이 일시 중단되며, 오후 8시 이후부터는 계획대로 53~54세 신규 예약자와 기존 55-59세, 60세 이상 미예약자의 예약이 가능해진다.

오는 20일 오후 8시부터 21일 오후 6시까지는 50~52세 연령층에 대해서만 사전예약이 가능하다. 이후 오는 21일 오후 8시부터 24일 오후 6시 사이에는 50~54세 모두가 사전예약을 할 수 있다.

한편 50~54세는 다음달 16~25일 전국 예방접종센터와 위탁의료기관에서 모더나 백신으로 1차 접종을 한다. 당초 해당 연령층은 다음달 9일부터 백신 접종을 시작할 예정이었으나, 백신 수급에 일부 차질이 생기면서 일정이 1주일 연기됐다.

