[아시아경제 최동현 기자] 일본 정부가 도쿄올림픽에 출전하는 한국 선수단 선수촌 거주동 앞에 걸린 이순신 장군의 어록을 바탕으로 작성된 응원 문구를 두고 '올림픽 정신'을 거론하고 나섰다.

일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 이날 오후 정례 기자회견에서 이 사안과 관련한 일본 정부의 대응 등을 묻는 질문에 "선수촌 관리는 대회 조직위원회가 적절히 대응할 것"이라면서도 "도쿄 대회의 모든 참가자가 올림픽·패럴림픽 정신에 따라 행동하길 기대하고 있다"고 답했다.

일본 후지TV 기자가 이번 사안이 올림픽 헌장이 금지하는 정치적 선전에 해당한다고 지적한 것과 관련해 가토 장관은 별다른 언급을 하지 않았다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr