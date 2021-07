일본 후쿠시마 원전 오염수 태스크포스(TF) 관계부처회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 일본 후쿠시마 원전 오염수 문제와 관련해 16일 일본 동향 및 한국의 대응 현황을 점검했다.

구윤철 국무조정실장은 이날 오후 정부서울청사에서 일본 후쿠시마 원전 오염수 태스크포스(TF) 관계부처회의를 개최하고 이 같은 내용을 논의했다고 국무조정실이 전했다.

이날 회의는 지난 4월13일 일본의 원전 오염수 해양방출 방침 발표 이후 일본 측의 실시계획 수립현황을 파악하고, 해양·수산물과 식품 등에 대한 국내 방사능 감시체계 강화 현황 등을 점검해 범정부 대응 방안을 모색하기 위해 개최됐다.

구 실장은 "정부는 원전 오염수 문제에 대한 국민들의 우려와 불안에 대하여 엄중히 인식하고, 우리 바다의 안전과 국민의 건강을 지키기 위해 최선의 노력을 다해 나가야 한다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr