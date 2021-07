화이자 코로나19 백신, 국내서도 12~15세 접종 가능해졌다

식약처, 화이자 백신 접종 연령 만 12세까지 확대

[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처가 한국화이자의 코로나19 백신 ‘코미나티주’에 대해 12세 이상에서 사용할 수 있도록 16일 변경 허가했다.

이번 변경으로 화이자 백신을 맞을 수 있게 된 12~15세는 기존 16세 이상과 동일하게 백신을 희석한 후 0.3㎖로 1회 접종하고, 3주 후 추가 접종한다. 코미나티주는 지난 5월 미국, 캐나다, 일본에서, 6월에는 유럽에서 12세 이상 접종이 가능하도록 허가가 변경됐다.

식약처는 이 백신을 접종받은 12~15세에서 안전성이 16세 이상과 전반적으로 유사해 양호한 것으로 판단했다. 이 연령층에서 코미나티주 접종 후 나타난 이상사례도 16세 이상과 유사했고 중대한 이상사례는 발생하지 않았다. 일반적으로 흔하게 나타난 이상사례는 주사부위 통증, 피로, 두통, 근육통, 오한, 관절통, 발열 등이었다. 대부분 경증에서 중간 정도 수준이었고 백신 접종 후 며칠 내에 소실됐다.

12~15세에 대한 효과성은 코로나19 예방효과와 면역반응으로 평가한 결과 충분하다고 봤다. 먼저 2차 접종 후 7일까지 코로나19에 감염되지 않은 1983명(백신군 1005명, 위약군 978명)을 대상으로 예방효과를 평가한 결과, 2회 접종 후 7일부터 코로나19로 확진된 사람은 백신군에서 0명, 위약군에서 16명이 발생해 100%의 예방효과를 나타냈다.

면역반응 역시 2차 접종 후 한 달까지 코로나19에 감염되지 않은 것으로 확인된 360명(12~15세 190명, 16~25세 170명)을 대상으로 중화항체 역가를 평가한 결과 평가 기준에 적합했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr