[아시아경제 류태민 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,500 전일대비 5,300 등락률 +6.53% 거래량 9,549,891 전일가 81,200 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close 는 내일 4일 국내외 투자기관을 대상으로 올 2분기 경영실적발표와 질의응답에 대해 기업설명회를 갖는다고 16일 공시했다.

