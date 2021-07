[아시아경제 최동현 기자] 안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장이 도쿄올림픽에 불참한다.

16일 교도통신 등 외신에 따르면 UN 사무총장 대변인실은 이날 "구테흐스 사무총장의 도쿄올림픽 방문 일정은 계획에 없다"고 밝혔다.

구테흐스 사무총장은 그동안 도쿄올림픽 개막식에 참석하는 방향으로 일본 정부와 조율했으나 불참하는 방향으로 최종 결정한 것으로 전해졌다.

도쿄올림픽은 오는 23일 개막할 예정이다. 현재까지 도쿄올림픽 참석을 확정한 해외 정상은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령뿐이다. 프랑스는 2024년 파리 하계올림픽 개최가 예정돼있다.

