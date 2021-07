[아시아경제 류태민 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 7,260 전일대비 30 등락률 -0.41% 거래량 1,946,389 전일가 7,290 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드올해 근로자 2명 사망 대우건설, 2년간 안전예산 '3분의 1토막'대우건설, 2224억 규모 대구 상인동 공동주택 공사 수주 close 은 계열사인 대우송도아이비디에 대해 1378억원 규모의 채무보증을 결정했다고 16일 공시했다.

이는 자기자본 대비 5.15%에 해당하는 수치로 채무보증기간은 내년 7월24일까지다.

