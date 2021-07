[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국농어촌공사 감사에 윤소하 전 의원이 선임됐다.

16일 농어촌공사에 따르면 정부는 20대 국회의원 출신의 윤 전 의원을 신임 감사로 임명했다.

전라남도 해남군 출신인 윤 감사는 목포대 경영학과를 졸업했다.

정의당 원내대표와 국회 저출산극복연구포럼 공동대표 등을 역임했다.

임기는 오는 19일부터 2023년 7월18일까지다.

