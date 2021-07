춘천서 '일자리 박람회' 개최‥ 32개 기업, 166명 채용

7. 20 ~ 22까지 온·오프라인 동시 진행

[아시아경제 라영철 기자] 춘천시가 오는 20일부터 사흘간 커먼즈 필드 춘천에서 온·오프라인 일자리 박람회를 연다.

16일 시에 따르면, 이번 박람회에는 강원도일자리재단, 춘천고용복지플러센터, 춘천시 청년청, 춘천여성인력개발센터 등 유관기관과 32개 기업이 참여한다.

코로나 19 확산 여파에 따라 일자리 박람회 홈페이지를 개설하고 온라인 채용관과 오프라인 채용관을 동시에 마련한다.

온라인 채용관을 이용하면 사전접수 신청 구직자는 화상 연결을 통해 기업체 인사담당자와 실시간 면접을 진행할 수 있다.

또한, 취업 타로, 이미지 메이킹, 등 다채로운 부대행사도 준비했다.

이영애 사회적경제과장은 "이번 일자리 박람회를 통해 위축된 구인·구직 시장이 조금이나마 활기를 찾길 바란다"며 "구직을 희망하는 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

