현대백화점, 어린이 대상 비대면 사회공헌활동 확대한다

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 소외계층 어린이를 대상으로 한 비대면 사회공헌활동을 확대한다고 16일 밝혔다.

현대백화점은 이달 말부터 판교점에 운영하고 있는 어린이 대상 정부등록 1종 미술관인 현대어린이책미술관(MOKA)을 통해 소외계층 어린이 2000여명을 대상으로 비대면 문화·예술 교육지원 프로그램을 운영한다.

‘MOKA 밋 더 아티스트’는 소외계층 아동 등 900여명에게 미술 교육프로그램 동영상과 함께 활동지 키트를 무료로 제공하는 프로그램이다. 수혜 아동은 지역아동센터 12곳, 문화예술 경험에 대한 접근성이 낮은 지역의 초등학교 등과 협업해 선정할 예정이다. 현대어린이책미술관에서 진행하고 있는 전시 ‘#보따리바캉스’에 참여한 서현 작가의 그림책과 미술 놀이 교육을 위한 재료 등도 제공된다.

또한 현대백화점은 이달 말 사단법인 사랑의달팽이와 한국백혈병소아암협회가 지원하는 아동 400여명과 지역 아동센터 36곳의 아동 800여명 등 총 1200여명에게 비대면 미술 놀이 교육 키트인 ‘MOKA 전시 익스플로어 키트’와 그림책 등을 전달할 예정이다. 이 키트는 미술관에 방문해야 체험할 수 있었던 그리기·만들기 등 전시와 연계된 활동들을 집에서도 어린이들이 직접 해볼 수 있게 만든 재료들로 구성된다.

현대백화점 관계자는 "앞으로도 코로나19 상황과 관계없이 아동들이 누구나 자유롭게 문화·예술을 접할 수 있도록 다양한 비대면 교육 프로그램을 확대·운영할 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr