한국부동산원, 대구 병원·보건소 등 마스크 6만장 기부

[아시아경제 문제원 기자] 한국부동산원은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 시민들을 지원하기 위해 13~14일 대구 지역사회 전역에 KF94 마스크 6만장을 기부했다고 16일 밝혔다.

최근 코로나19 감염확산이 증가함에 따라 위기상황에 선제적으로 대응하고자 대구파티마병원에 2만장, 대구동구보건소에 1만장, 대구종합사회복지관에 2만장을 각각 기부했다.

대구파티마병원과 대구동구보건소에는 코로나19 최전선에서 근무하는 의료진을 위해 지난해에도 마스크 3만장과 방호복 1500벌을 지원한 바 있다.

부동산원은 본사가 위치한 대구혁신도시 내 소상공인들 돕기 위해 소규모 음식점, 카페 등 200곳을 방문해 마스크 1만장을 지원했다.

부동산원은 지난해부터 소외계층 감염예방 물품 지원, 대구시 1억원 기부, 전국지사별 관할지역 코로나 성금 및 물품 지원 등 코로나19 확산 방지를 위한 노력을 기울이고 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr