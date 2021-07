[아시아경제 문혜원 기자] 굽네치킨은 중복(21일)을 앞두고 배달앱 배달의민족(이하 배민)에서 할인 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

17일부터 21일까지 진행되는 행사에서는 굽네치킨 메뉴와 굽네 바게트볼 갈릭크림 세트 메뉴를 구입 시 3000원이 할인된다. 배민 브랜드관에서 굽네치킨을 선택한 후 해당 할인 세트 메뉴를 선택하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

행사 기간 내 굽네 오리지널 치킨 단품 메뉴는 할인 메뉴에서 제외된다. 배민 앱을 통한 배달·포장 주문 시 적용된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr