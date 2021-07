<과학기술정보통신부> ◆ 과장급 인사 ▶ 정보통신정책총괄과장 홍성완 ▶소프트웨어정책과장 곽병진 ▶정보통신산업기반과장 공진호 ▶디지털인재양성팀장 송규철 ▶과학기술문화과장 황한진 ▶미주아시아협력담당관 박지영

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr