KT시즌·올레tv, ‘2021 다시함께, K-POP콘서트’ 독점 생중계…NCT드림 등 출연

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 17일 오후 5시에 열리는 ‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-POP Concert)’를 자사 온라인동영상서비스(OTT) Seezn(시즌)과 올레tv에서 국내 독점 생중계한다.

16일 KT에 따르면 ‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트’는 본래 오프라인 공연으로 계획됐으나 최근 코로나19 재확산에 따라 시즌과 올레tv가 단독으로 비대면 공연을 준비하게 됐다. 코로나19로 침체된 국민들에게 희망의 메시지를 전달하고 대중음악 공연의 지속적인 활성화와 재기를 위한 행사다.

이번 공연에는 NCT DREAM, 비투비, 브레이브걸스, 오마이걸, 백지영, 김태우, AB6IX, CIX, 모모랜드, 온앤오프, 김재환, 전소연, 드림캐쳐, 우주소녀 쪼꼬미, 로켓펀치, 드리핀, 다크비, 자이언트 핑크, A.C.E, EPEX, T1419, 3YE, 알렉사, 핫이슈 등 인기 케이팝 아이돌 20여 팀이 참여한다.

공연은 17일 오후 5시에 시작한다. 공연에 앞서 오후 4시부터 공연 전 포토월 생중계가 진행된다. 공연 영상은 공연 한달 뒤 VOD로도 제공될 예정이다. 누구나 시즌 모바일 애플리케이션과 홈페이지에서 로그인만 하면 무료로 시청할 수 있다.

KT 시즌은 콘서트 시청고객을 대상으로 이벤트도 진행한다. 시즌 모바일 앱과 홈페이지에서 ‘2021 다시 한번 K-POP 콘서트’ 시청 고객 중 선착순 2만 명을 대상으로 5000 코코(시즌의 포인트)를 제공한다.

유현중 KT 모바일미디어사업P-TF장(상무)은 “코로나19가 장기화되며 내 손안에서 즐길 수 있는 콘텐츠의 중요성을 다시 한 번 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 아티스트와 팬이 만날 수 있는 다채로운 기회를 적극적으로 마련해 고객들의 삶에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

한편, 시즌 앱은 구글 플레이 스토어나 애플 앱스토어, 원스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다. KT ID 뿐만 아니라 통신사에 관계없이 네이버, 카카오톡, 페이스북 계정을 통해 쉽게 로그인할 수 있다.

