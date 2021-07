편의점산업협회, 서울시·신한은행과 ‘코로나19 위기 극복' 상생협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 한국편의점산업협회는 16일 서울시와 신한은행이 참여하는 ‘코로나19 위기 극복’을 위한 상생협약을 체결한다고 밝혔다. 협약식에는 최경호 편의점산업협회 회장과 오세훈 서울시장, 진옥동 신한은행장이 참석한다.

이번 업무 협약은 서울시와 신한은행이 서울 소재 협회 회원사 8000여 편의점에 7만개의 코로나19 자가검사키트를 무상으로 제공하는 등의 내용을 골자로 한다.

한국편의점산업협회는 자가검사키트 통한 회원사 편의점 종사자의 건강권 확보 및 편의점 방역과 함께 서울시의 지역사회 감염예방 및 상생방역에 추진에 적극 협력하기로 했다. 신한은행은 자가검사키트의 원활한 조달과 배송·운영을 담당한다.

최 회장은 "서울시와 신한은행과 함께 지역사회 코로나19 확산 방지를 위한 업무협약을 체결하게 된 것을 뜻 깊게 생각한다”며 “가맹점주와 스태프들에게 자가진단 키트는 코로나19 감염과 전파에 대한 심리적 불안을 해소할 수 있다는 점에서 검사도구 이상의 의미가 있다”고 말했다.

