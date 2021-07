'배그'서 만나는 韓최초 컨셉트카…현대차 포니쿠페 영상공개

1974년 토리노 오토쇼 출품 기념비적 모델…45EV·아이오닉 5에 영향

[아시아경제 유제훈 기자] 국내 최초 컨셉트카인 포니 쿠페(Pony Coupe)가 온라인 게임 'PUBG : 배틀그라운드(배그)'를 통해 재현된다. 현대자동차는 게임 제작사 ㈜크래프톤 펍지스튜디오와 파트너십을 통해 포니 쿠페 영상을 선보인다고 16일 밝혔다.

오는 17일 배그 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개될 포니 쿠페 영상은 차량의 내·외관 뿐 아니라 엔진소리까지 완벽히 구현된 모습으로, 1980년대 한국 중소도시를 배경으로 주행하는 모습을 담았다.

앞서 현대차는 지난 7일 배그에서 선 보인 신규 맵 태이고(TAEGO)를 통해 포니 쿠페 부활을 알린 바 있다. 태이고는 배그 내 전장으로 사용되는 대형 맵으로, 1980~1990년대 한국을 배경으로 하고 있다.

포니 쿠페는 지난 1974년 현대차가 토리노 오토쇼에서 공개한 컨셉트카로, 실제 양산으로 이어지지는 않았으나 국내 최초 컨셉트카라는 기념비적 위상을 갖고 있다. 이후 포니 쿠페는 현대차의 전기차 컨셉트카 45EV를 거쳐 아이오닉 5의 디자인에도 영감을 줬다.

현대차 관계자는 "최근 출시한 전기차 아이오닉 5의 디자인에도 영감을 준 포니 쿠페를 MZ세대(1980~2000년대생)가 즐겨하는 게임에서 만나볼 수 있게 돼 기쁘다"면서 "다양한 디지털 콘텐츠와 마케팅 활동으로 일상에 소소한 기쁨과 재미를 선사할 수 있는 비대면 캠페인을 확장해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

한편 현대차와 펍지스튜디오는 오는 24일 '현대차 배그대잔치'를 개최한다. 게임 전문 인플루언서 김블루와 김성태 두 명의 리그로 개최되는 개별리그를 펼친 후, 선발된 64명이 스쿼드(4인 1조) 형태의 리그전을 진행하며 상금은 총 1억3000만원이다. 통합리그전 종료 후엔 게임 내 포니 쿠페로 펼쳐지는 히든 미션도 진행된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr