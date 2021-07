윤석열 "알맹이 없는 결과로 '한명숙 구하기'…억울하면 재심 신청해라

[아시아경제 허미담 기자] 야권의 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 15일 한명숙 전 국무총리의 수사 과정에서 부적절한 관행이 확인됐다는 법무부와 대검찰청의 합동감찰 결과를 정면으로 반박했다.

윤 전 총장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "한명숙씨가 불법정치자금을 받지 않았고, 대법원의 유죄판결이 그렇게 억울하다면 재심을 신청하면 된다. 대한민국의 국민 모두가 그렇게 한다"고 지적했다.

이어 "한명숙 단 한 사람을 위해 이렇게까지 막무가내로 사법 체계를 망가뜨리는 것이 정상인가"라며 "이로 인한 혼란은 결국 국민의 피해로 돌아오게 된다"고 직격했다.

그는 "대법원도 수사 과정에 문제가 없다고 봐 전원합의체로 불법정치자금 수수에 대해 유죄판결을 확정했다"라며 "현 정권의 주도로 진행된 무리한 감찰에서도 수사 과정에서의 불법은 전혀 드러나지 않았다"라고 주장했다.

그러면서 "하다 하다 안 되니 요란하기만 하고 알맹이도 없는 결과발표로 '한명숙 구하기'를 이어가는 것"이라며 "국민들이 또다시 속을 것이라고 착각하며 부끄러움조차도 모르고 있다"고 일갈했다.

또 윤 전 총장은 "현 정권은 '우리 힘이 더 세니 대법원 판결 따위는 무시하고, 우리 편만 살릴 거다, 너희들이 뭐 어쩔 건데'식의 태도로 일관한다"라며 "지금 대한민국에는 법 위에 존재하는 특권계급이 탄생하고 있다"고 했다. 이어 "힘을 모아 이 정권의 연장을 막고, 압도적으로 정권을 교체해야 하는 이유"라고 덧붙였다.

앞서 법무부와 대검은 지난 14일 한 전 총리 사건 수사 과정에서 한 전 총리에게 불리한 증언을 한 재소자 4명을 100차례 이상 소환해 증언 연습을 시키는 등 부적절한 관행이 다수 확인됐다고 발표했다.

