“프리미엄 TV로 집캉스”…전자랜드, 'TV 락 페스타' 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 31일까지 프리미엄 TV를 다양한 혜택과 함께 판매하는 ‘TV 락(樂) 페스타’ 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 올여름 집콕으로 휴가를 보낼 소비자들의 즐거운 ‘집캉스’를 응원하기 위해 마련됐다. 기획전은 고화질 프리미엄 TV로 구성한 '보는 락', 스마트 TV로 구성한 '즐길 락', 인테리어 TV로 구성한 '꾸밀 락' 세 가지 카테고리로 구성됐다.

'보는 락' 기획전에서는 행사 대상 프리미엄 TV를 스페셜 롯데카드로 36개월 장기 무이자 결제 시 금액대별로 최대 10만원의 추가 캐시백을 제공한다. 또한 일부 모델을 최대 55%로 할인 판매하는 초특가전과 주차별로 특정 모델을 합리적인 가격에 판매하는 TV 릴레이 세일도 진행한다.

'즐길 락' 기획전에서는 행사 대상 스마트 TV 구매 시 OTT 서비스 웨이브의 이용권을 증정하고, TV 구매와 함께 통신결합 상품에 가입하면 최대 10만 원의 추가 캐시백을 지급한다. '꾸밀 락' 기획전에서는 행사 대상 인테리어 TV를 구입하는 고객에게 5만 원 상당의 신세계 상품권을 제공한다.

전자랜드 관계자는 “최근 수도권의 거리두기가 4단계로 격상하며 여름휴가 계획을 취소하는 등 집에서 휴가를 보내기로 결정한 소비자들이 늘고 있다”며 “소비자들이 집에서도 충분히 스트레스를 해소하고 휴식할 수 있도록 이번 TV 락 페스타 행사 대상 모델을 다양한 라이프스타일을 충족시키는 제품으로 구성했다”고 말했다.

