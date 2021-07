윤석열 만난 진중권 "'옛날식 보수' 우려해…국민의힘과 결 다르다"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 윤석열 전 검찰총장과 최근 만난 사실을 밝히며 "(윤 전 총장이) 자신의 메시지가 옛날 보수의 회귀로 잘못 알려지는 인상을 주는 것에 대해 신경을 많이 쓰더라"고 전했다.

진 전 교수는 12일 CBS라디오 '한판승부'에 출연, 대선 출마선언문에 대해 "미래지향적이라기보다는 옛날 보수의 냄새가 난다"고 지적하자, "본인도 '내가 써놓고 나중에 읽어보니 그런 것 같더라'는 이야기를 했다. 그 선을 긋는 데 애를 먹는 것 같았다"고 말했다.

이어 "윤 전 총장이 전문가들을 찾아가면 180도 다른 이야길 한다더라"라며 "결국 모든 결정은 후보 자신이 내리는 것일 수밖에 없더라는 말도 했다"고 말했다.

윤 전 총장의 국민의힘 입당과 관련해서 진 전 교수는 "바깥에 더 있겠다 이런 뜻으로 저는 받아들였다"라며 "국민의힘에서 말하는 그런 자유시장경제나 시장만능주의, 이른바 자유지상주의 이쪽과 (윤 전 총장이 말하는 자유는) 결이 좀 다르다고 얘기를 했다"고 했다.

이어 "국민의힘에 당장 들어갈 생각은 없다는 생각인 것 같다"라며 "아마도 바깥에서 중도층을 결집하는 역할을 하고 마지막에 국민의힘 후보랑 단일화를 하겠다 이런 생각인 것 같다"고 추측했다.

진 전 교수는 아울러 "윤 전 총장에게 김종인 위원장을 만날 생각이 있느냐고 물었더니 '언제든지 만나고 싶다'고 했고, 김 위원장을 만나 얘기했더니 '전화 오면 만난다'고 말했다"면서 "나중에 둘이 만나게 될 것"이라고 덧붙였다.

