추미애 "재미연대? 1등 후보 공략용 프레임…尹은 오락가락"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 대선 예비경선 과정에서 이재명 후보를 일부 옹호하는 모습을 보여 '재미연대(이재명-추미애)'라는 말이 나온 것과 관련, 대권주자인 추미애 후보가 "1등 후보를 공략하기 위해 프레임을 만들려고 하는 쪽의 말 만들기"라고 응수했다.

추 후보는 12일 오후 연합뉴스TV '뉴스1번지'에 출연해 "민주당의 고질적인 문제점은 분열을 거듭해 당이 중심이 못 되고 선거 준비를 못한다는 것"이라며 "분열로 정권을 놓칠 수 있다는 그런 위기감은 어떤 후보도 저보다 더할 수 없다"라고 이같이 밝혔다.

추 후보의 외연 확장 한계성에 대한 지적이 나오자 "검찰개혁과 언론개혁의 빈도가 낮아지고 마치 그게 중도 확장처럼 하는데 앞에 약속을 저버리는 것은 불신을 초래할 수 있다"며 "오히려 저만이 그런 신뢰로 중도 외연을 확장할 수 있다"고 답했다.

이날 추 후보는 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장에 대해서도 언급했다. 그는 CBS '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 "출마의 변을 '원전 수사에 대한 어떤 수사 개입 이런 압박을 느껴서'라고 하면서도 '중수청(중대범죄수사청) 설립 때문에 그만두고 나오게 됐다' 이런 얘기를 하는데 그 자체가 오락가락하고 앞뒤가 안 맞다"고 비판했다.

그러면서 "윤석열의 적은 역시 윤석열일 수밖에 없다. 윤적윤이라고 할까요"라며 "그의 문제점이라고 한다면 자기가 세운 기준, 원칙 이런 것들이 자기 자신한테는 통하지 않는다는 것"이라고 꼬집었다.

