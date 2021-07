'스토커 피해 이사했는데'…보건소가 '가족 사칭'한 스토커에 집 주소 알려줘

[아시아경제 박현주 기자] 인천 한 보건소 직원이 스토커를 피해 이사 간 피해자의 집 주소를 가족을 사칭한 가해자에게 알려줬다는 민원이 제기돼 경찰이 내사에 나섰다.

12일 인천시 부평구와 인천 삼산경찰서에 따르면 최근 민원인 A씨는 자신의 개인정보를 보건소 직원이 유출했다며 국민신문고와 구청, 청와대 국민청원 게시판 등에 민원을 제기했다.

A씨가 지난 9일 청와대 국민청원 게시판에 올린 청원글에 따르면 평소 스토킹에 시달리던 A씨는 가해자 B씨를 피해 지난 4월15일 인천이 아닌 다른 지역으로 이사했다.

이사 당일 저녁 7시쯤 A씨는 인천 부평구 보건소 직원으로부터 코로나19 확진자의 접촉자로 분류됐다는 연락을 받았고, 자가격리 주소지를 알려달라는 요청에 새로 이사한 자택 주소를 가르쳐줬다.

A씨에 따르면 스토킹 가해자 B씨로부터 연락이 온 것은 저녁 8시50분쯤이었다. B씨는 카카오톡 메신저로 A씨의 집 주소를 읊으며 보건소에서 알려줬다고 말했다.

이후 A씨가 주소지 확인 차 다시 연락 온 보건소 직원에게 '집 주소를 다른 이에게 알려줬냐'고 물었다. A씨는 보건소 직원이 처음에는 발뺌하다가 계속된 추궁에 "아, 선생님 죄송해요. 저는 가족인 줄 알고…"라며 잘못을 인정했다고 설명했다.

보건소 직원은 A씨 가족을 사칭한 B씨에게 사실관계 확인 없이 집 주소를 알려준 것으로 파악됐다.

A씨는 "이 상황이 너무 어처구니 없고 스토커에게서 벗어나려 했던 제 노력이 물거품 된 것 같아 너무 힘들고 두려웠다"며 "보건소는 어떠한 조치도 하지 않았으며 오히려 제 탓이라고 우기며 자신들은 잘못이 없으니 법대로 하라고 한다"고 주장했다.

경찰은 A씨가 국민신문고에 올린 민원 내용을 토대로 사실관계를 확인하는 등 내사를 벌이고 있다.

부평구 관계자는 "B씨가 A씨와 관련한 개인정보를 제시하는 등 가족이라고 믿을 수밖에 없는 상황을 만들어 주소를 알려주게 됐다"며 "A씨에게 사과하고 직원들에게 재발 방지 교육을 했으며 경찰 내사 상황을 지켜보고 후속 조치를 결정할 계획"이라고 밝혔다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr